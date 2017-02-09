Demokratik Kitle Örgütleri, Türkiye’nin önemli kurumlarının Varlık Fonu’na devredilmesine tarihi Ziraat Bankası önünden tepki gösterdi. Kitle örgütü yöneticileri, "Türkiye arpalık olmasın" sloganıyla Ziraat Bankası’nın bahçesine arpa attı.

“Türkiye arpalık olmasın” dediler, tarihi Ziraat Bankası’nın bahçesine arpa attılar.



Türkiye’nin önemli kurumlarının Varlık Fonu’na devredilmesine Demokratik Kitle Örgütleri ilginç bir eylemle tepki gösterdi.



Ankara Ulus’taki tarihi Ziraat Bankası önündeki eyleme, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim-İş, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Tüketici Hakları Derneği temsilcileri katıldı.



Eyleme katılan yurttaşlar, ellerinde “Hayır” yazılı dövizler tuttu.



Tarihi bina önünde yapılan açıklamada, “Biz bu varlık talanına ‘hayır’ diyoruz denildi.



Yurttaşlar, açıklamanın ardından avuçlarına aldıkları arpaları “Türkiye arpalık olmasın” sloganıyla Ziraat Bankası’nın bahçesine attı.







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