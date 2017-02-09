Danıştay'dan
Danıştay'dan "ranta" fren
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

'Biz bu varlık talanına ‘hayır'

Demokratik Kitle Örgütleri, Türkiye’nin önemli kurumlarının Varlık Fonu’na devredilmesine tarihi Ziraat Bankası önünden tepki gösterdi. Kitle örgütü yöneticileri, "Türkiye arpalık olmasın" sloganıyla Ziraat Bankası’nın bahçesine arpa attı.

'Biz bu varlık talanına ‘hayır'

Türkiye arpalık olmasın” dediler, tarihi Ziraat Bankası’nın bahçesine arpa attılar.

Türkiye’nin önemli kurumlarının Varlık Fonu’na devredilmesine Demokratik Kitle Örgütleri ilginç bir eylemle tepki gösterdi.

Ankara Ulus’taki tarihi Ziraat Bankası önündeki eyleme, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim-İş, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Tüketici Hakları Derneği temsilcileri katıldı.

Eyleme katılan yurttaşlar, ellerinde “Hayır” yazılı dövizler tuttu.

Tarihi bina önünde yapılan açıklamada, “Biz bu varlık talanına ‘hayır’ diyoruz denildi.

Yurttaşlar, açıklamanın ardından avuçlarına aldıkları arpaları “Türkiye arpalık olmasın” sloganıyla Ziraat Bankası’nın bahçesine attı.



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Demokratik Kitle Örgütleri #türkiye #Ziraat Bankası
banner863
Önceki Haber
Bu hamuru almayın
Sonraki Haber
Beden öğretmenleri sayesinde hentbolla tanıştılar, bir takım kurdular
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.