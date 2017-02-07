BM Genel Sekreti Antonio Guterres, Türkiye'ye geliyor: Erdoğan ve Yıldırım ile görüşecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakereleri için Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek Guterres, Ankara’ya Mart ayında Kıbrıs için Cenevre'de yeni bir toplantı yapılmasını önerecek. Guterres'in ajandasında Suriye'deki gelişmeler de var.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu hafta ya da haftaya Türkiye'ye geliyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek Guterres'ın ajandasında sonuç alınamayan Kıbrıs müzakereleri var.



Guterres, Mart ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs için yeni bir toplantının yapılması için Ankara'nın görüşünü alacak.



Guterres'in ziyaretinde Suriye konusu da gündeme gelecek.



Bu kapsamda, Suriye’de güvenli bölge kurulması konusunun değerlendirilmesi, Astana'daki ateşkes görüşmeleri ve mültecilerin durumunun ele alınması bekleniyor.



Görüşmelerde Amerikan-İsrail koridorunu bölen Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye’nin IŞİD, PKK ile terör örgütünün Suriye kolu PYD'ye yönelik operasyonları da masaya yatırılacak.



Genel Sekreterin ziyaretinde Türkiye ile Ege Denizindeki Türk adalarını işgal eden Yunanistan arasında başlayan Kardak gerginliğinin de gündeme geleceği belirtiliyor.



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