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Boğaz'da kaçak olduğu tespit edilen bir bina daha yıkıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaz'da kaçak olduğu tespit edilen bir binayı daha yıktı. Kuruçeşme’deki bir iş yerinde yapılan yıkımdan haberi olmayan işyeri çalışanları, sabah işe geldiklerinde büyük bir şok yaşadı.

Boğaz'da kaçak olduğu tespit edilen bir bina daha yıkıldı

İstanbul Boğazı'nda kaçak yapılara yönelik yıkım operasyonu sürüyor:

Daha önce imara aykırı yapıların tespiti üzerine Reina ve Galatasaray Adası'nda yıkım yapan belediye ekipleri sabah saatlerinde Kuruçeşme'de bulunan bir denizcilik firmasına ait binaya geldi.

Ekipler, yıkım kararı olduğunu belirterek içeride bulunan eşyaları dışarı çıkarttı. Sabah işe gelen iş yeri çalışanları ise yıkım ekiplerini görünce büyük şok yaşadı.

İş yerindeki kişisel eşyalarını kolilere koyan çalışanlar yıkım çalışmalarını endişeyle izledi.

3 katlı şirket  tamamen boşaltılmasının ardından yıkım işlemlerine başlandı.    


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istanbul büyükşehir belediyesi #boğaz #kaçak #kuruçeşme
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