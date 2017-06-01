İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaz'da kaçak olduğu tespit edilen bir binayı daha yıktı. Kuruçeşme’deki bir iş yerinde yapılan yıkımdan haberi olmayan işyeri çalışanları, sabah işe geldiklerinde büyük bir şok yaşadı.

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