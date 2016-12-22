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Boğaz her iki yönde transit geçişlere kapatıldı

İstanbul Boğazı'ndan geçerken dün Yeniköy yakınlarında karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü uluslararası gemi trafiğine kapatıldı

Boğaz her iki yönde transit geçişlere kapatıldı

İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada Yeniköy açıklarında karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı. 

Panama bayraklı "Star Harmony" adlı mısır yüklü geminin kurtarılması amacıyla İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerine bağlı römorkörler, bölgeye sevk edildi. 

Başlatılan kurtarma çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı, 08.00 itibarıyla uluslararası gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. 

İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, dün sabah Yeniköy yakınlarında karaya oturmuş, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #yeniköy #boğaz
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