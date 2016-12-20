Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı

TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.



TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 karayolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı başladı.







Sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda ışıklı tabelalarla uyaran karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.







Kar yağışı ve buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını isteyen trafik ekipleri ise sürücülerden araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarını; yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.



