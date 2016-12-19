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Bolu Komando Tugayı'nda 1 astsubaya FETÖ gözaltısı

BOLU 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş H.A., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bolu Komando Tugayı'nda 1 astsubaya FETÖ gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmasında 57 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Örgütün gizli yazışma sistemi ByLock kullandıkları iddia edilen askerlere yönelik operasyonda Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş H.A da gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, H.A'nın General Eşref Bitlis Kışlası'ndaki odası ile evinde arama yaptı.

H.A., işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #komando tugayı #bolu
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