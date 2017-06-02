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Bombalı saldırı için Malatya'ya gelen teröristle çatışma

Bombalı saldırı için Malatya'ya gelen teröristle çatışma çıktı. Terörist etkisiz hale getirildi.

Bombalı saldırı için Malatya'ya gelen teröristle çatışma

Malatya İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü PKK'lı bir kişinin bombalı saldırı için kentte geldiğini belirledi.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Takibe alınan terörist için operasyon yapıldı. 'Teslim ol' çağrısına silahla karşılık verdiği belirtilen bombacı teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, çatışma sonrası etkisiz hale getirilen terörist ile birlikte çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Öldürülen teröristin kesin kimlik bilgileri ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #malatya #terörist
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