BTK vatandaşlara uyarı mesajı gönderdi. Vatandaşların bilgisi dışında açılabilecek hatlar yüzünden başlarının belaya girmemesi için e-devlet üzerinden sorgulama yapmalarını önerdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hat sorgulama sistemini hayata geçirdi. Daha sonra bu sistem e-devlet üzerinden kullanıma açıldı. Hat Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar önceleri şifresiz olarak BTK sitesini kullanabilirken, artık T.C. kimlik numarası ile ve e-Devlet şifresi ile bu hizmeti alabiliyorlar. BTK bununla da kalmadı. Kişisel bilgilerin yanlış kişiler tarafından kullanılmaması için vatandaşları da konu ile alakalı sık sık uyarıyor. Son uyarı mesajı bu sabah geldi. Gazetevatan'ın haberine göre; BTK, hat sahteciliğini önlemek için e-devlet üzerinden sorgulama yapmaya davet etti



BTK'NIN UYARI MESAJI ŞÖYLE;







HAT SORGULAMA NASIL YAPILIR?



e-Devlet sistemi üzerinden mobil hat sorgulaması yapmak için öncelikle sisteme giriş yapılmalıdır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ise BTK tarafından e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetlerden biri olan https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama web sitesine giderek üzerinize kayıtlı mobil hattınızın sorgulamasını gerçekleştirebilirsiniz. Bu ekranda herhangi bir bilgi istenmemektedir. Karşınıza gelen ekranda Adınız, T.C. kimlik numaranız, cep telefonunuz ve hattınızın hangi operatöre kayıtlı olduğu bilgileri verilmektedir.



ŞİKAYET ETMEK İÇİN...



E devlet üzerinden yapacağınız sorgulamadan sonra üzerinize bilginiz olmadan hat alındığını öğrenirseniz hemen harekete geçmelisiniz. Yapacağınız ilk adım Savcılığa şikayet dilekçesi vermek olmalı. Şikayette bulunduktan sonra kapatmak istediğiniz hat hangi operatöre ait ise o operatöre başvurarak hattın iptalini talep etmelisiniz.



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