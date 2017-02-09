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Bu hamuru almayın

Çocukların yeni oyuncağı olan Slime, birçok açıdan sağlığa zararlı. Anne babalar dikkat! Çocuklarınızın sağlığı tehdit altında olabilir. Uzmanlar, bu oyun hamurunun tehlikelerini Ulusal Kanal'a anlattı.

Bu hamuru almayın

Akışkan yapısı ve renkleriyle her yaştan çocuğun dikkatini çeken Slime, çocukların yeni oyuncağı oldu.

Sosyal medyada Slime’ın tariflerine bile yer veriliyor. Anne babalar ise çocukları ile birlikte hamurun tehlikelerinin farkında olmadan oynuyor.

Slime’ın içerisinde çıplak ele alınmaması gereken boraks, gıda boyası, zamk, tutkal, oje, tıraş köpüğü ve tıraş losyonu gibi birçok kimyasal madde yer alıyor.

Adli Tıp Bilimcileri Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Hamit Hancı, hamurun son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

Hamurun içine katılan kimyasal maddeler uzun süre solununca zehirleyici etki gösteriyor. Diğer bir tehlike ise hamurun içerisine katılan uçucu maddelerin ilerleyen zamanlarda çocuklarda bağımlılık yapması...

Adli Tıp Bilimciler Derneği Terör İncelemeleri Komisyon Başkanı Borga Sezer ise kızının elinde gördüğü bu hamurda en büyük tehdidin merdivenaltı üretimi olduğunu söyledi.




ulusalkanal.com.tr
 

Etiketler; #ulusal kanal #slime hamur #çocuk oyuncağı
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