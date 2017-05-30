Büyük operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
Büyük operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
İstihbarat geldi, savaş uçakları havalandı!
İstihbarat geldi, savaş uçakları havalandı!
İstanbul'da 1 milyon metrekarelik arazi imara açıldı
İstanbul'da 1 milyon metrekarelik arazi imara açıldı
Kılıçdaroğlu: Gençlere sesleniyorum...
Kılıçdaroğlu: Gençlere sesleniyorum...

Bu kez  2 bin 900 metrede kaydılar

Biz onları ellerinde silahı, sırtlarında çantaları operasyonda görmeye alışığız. Kahramanlık destanı yazan mehmetçikler bu kez farklı bir şekilde kameralara yansıdı. Askerler, destan yazdıkları Şırnak'ın Kato Dağı'nda tıpkı çocuklar gibi kayak yaptı

Bu kez  2 bin 900 metrede kaydılar

Bu kez  2 bin 900 metrede kaydılar... Kahkahaları, PKK'yı gömdükleri Kato Dağı'nda yankılandı.

42 gündür Şırnak Kato Dağı'ndalar. Örgüte lojistik olarak en büyük darbeyi vuran operasyonun kahramanı onlar.

İncebel Dağları'ndan geldi bu görüntüler. Mehmetçik karların erimediği yamaçlarda kaydı.

2 asker buldukları naylonu altına aldı, bir arkadaşı onları itti, diğeri de onların bu güzel görüntülerini kayda aldı.

Gülüşmeler ve askerlerin bu görüntüleri diğer arkadaşlarının da kahkasına neden oldu.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #mehmetçik #şırnak #Kato
banner863
Önceki Haber
TUSKON iddianamesi kabul edildi
Sonraki Haber
Almanya'da intihar saldırısı son anda engellendi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.