Biz onları ellerinde silahı, sırtlarında çantaları operasyonda görmeye alışığız. Kahramanlık destanı yazan mehmetçikler bu kez farklı bir şekilde kameralara yansıdı. Askerler, destan yazdıkları Şırnak'ın Kato Dağı'nda tıpkı çocuklar gibi kayak yaptı

Bu kez 2 bin 900 metrede kaydılar... Kahkahaları, PKK'yı gömdükleri Kato Dağı'nda yankılandı.



42 gündür Şırnak Kato Dağı'ndalar. Örgüte lojistik olarak en büyük darbeyi vuran operasyonun kahramanı onlar.



İncebel Dağları'ndan geldi bu görüntüler. Mehmetçik karların erimediği yamaçlarda kaydı.



2 asker buldukları naylonu altına aldı, bir arkadaşı onları itti, diğeri de onların bu güzel görüntülerini kayda aldı.



Gülüşmeler ve askerlerin bu görüntüleri diğer arkadaşlarının da kahkasına neden oldu.





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