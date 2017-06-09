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Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi

"FETÖ üyeliği" suçlamasından tutuklanan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi.

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi

"FETÖ üyeliği" suçlamasından tutuklanan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi.

Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in avukatlarının tutukluğa itirazı, 2. Sulh Ceza Hakimliğince görüşüldü.

Yeter, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeter, çıkarıldığı mahkemece "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tahliye #bülent arınç
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duygu - 35 dakika önce
feto'culer, feto ile 'acimasizca' mucadele ediyor........He,he,he..........mossad'in has adamlarina kimse dokunamaz ! Uyanin artik, Yeter !!!
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