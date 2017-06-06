'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla evinde gözaltına alınan Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeter hakimlik sorgusunda, FETÖ'ye yakın kişilerin içinde bulunduğu Uluslararası Sağlık Federasyonu başkanlığını kayınpederi "Faydalı olur" dediği için kabul ettiğini söyledi.

'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla evinde gözaltına alınan Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tutuklanarak Sincan cezaevine konuldu.



Ankara Adliyesi nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Yeter, üzerine atılı suçlamayı reddetti.



Yeter’in sorgusunda, FETÖ'ye yakın kişilerin içinde bulunduğu Uluslararası Sağlık Federasyonu USAF adlı dernekte başkanlık görevini, kayınpederi Arınç “Faydalı olur” dediği için kabul ettiğini söyledi.



Yeter, "USAF içinde Gülen cemaatine yakın kişiler olduğunu bildiğini, kendisine başkanlık teklifi geldiğinde kayınpederi ile konuşup kabul ettiğini" ifade etti.



Ekrem Yeter "FETÖ’nün mahrem sınıfının abiliğini yaptığını kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim" savunmasını yaptı.



Arınç, damadının gözaltında alındığında "FETÖ ile ilişkisi olmadığına inanıyoruz. Kendisini sevinçle bekliyoruz” demişti.



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