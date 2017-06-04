Galatasaray ve milli takımda kaptanlık yapan Bülent Korkmaz, otomobiliyle Suriyeli bir çocuğa çarptı.

Geçtiğimiz günlerde lüks aracı ile Florya'dan Zeytinburnu sahiline doğru ilerleyen Korkmaz, Alışveriş merkezinin önünde yanan kırmızı ışıklara takıldı. Yeşil ışığın yanması ile yoluna devam etmek için gaza basan Korkmaz, önüne atlayan 5 yaşlarındaki Suriyeli bir çocuğa çarpınca şok geçirdi.



'MAHVOLDUM BEN'



Yerde kanlar içinde yatan çocuğu gören teknik adam, ne yapacağını şaşırdı. Bir anda toplanan kalabalık arasında kalan çocuğu dikkatle izleyen ve "Mahvoldum ben" diyen Korkmaz, gözyaşı döktü.



'AMBULANS' DİYE BAĞIRDI



Sabah'ın haberine göre; yaşadığı kazanın şoku ile ne yapacağını şaşıran Korkmaz, trafiğin yoğun aktığı şeride geçerek "Ambulans" diye bağırdı. Hemen telefonuna sarılan ve 112 acil servisi arayan Korkmaz, 15 dakika sonra kaza bölgesine gelen ambulansı kendi çabaları ile yaralı çocuğun yanına getirdi. İlk yardım ekiplerinin ilk müdahalesi ile kanaması durdurulan çocuk, araca bindirilerek en yakın hastaneye götürüldü.



Korkmaz, yetkililerden iyi haber alınca rahat bir nefes aldı. Olaydan sonra Suriyeli aileye ulaşan Korkmaz, çarptığı çocuğun anne ve babasına yaşadığı olayı anlattı. Kazayı gören ve yardım etmek için uğraşan herkese teşekkür eden eski futbolcu, polisin olay yerine gelmesini beklemeden soluğu hastanede aldı.



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