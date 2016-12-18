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Burhan Kuzu'dan canlı yayında Davutoğlu'na sert sözler

AKP İstanbul milletvekili Burhan Kuzu, bir önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz yıl sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus uçağı ile ilgili söylediği "emri ben verdim" sözlerini eleştirdi.Kuzu "Düşürmediğin uçağa niye düşürdüm diyorsun. 'Talimat verdim düşürdüm' denir mi ya" dedi.

Burhan Kuzu'dan canlı yayında Davutoğlu'na sert sözler

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduduğu canlı yayına katılan AKP İstanbul milletvekili Burhan Kuzu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun geçtiğimiz yıl Kasım ayında düşen Rus uçağı ile ilgili söylediği “emri ben verdim” sözlerini sert sözlerle eleştirdi.

BÖYLE BİR ŞEY VAR MI?

“Düşürmediğin uçağa niye düşürdüm diyorsun. ‘Talimat verdim düşürdüm’ denir mi ya” diyen Kuzu  “Amerika düşürdü deniyor, FETÖ’nün köpekleri düşürdü deniyor. Bilmem kim
deniyor. Başbakan Davutoğlu da ‘biz düşürdük’ deyiverdi o arada. O da ayrı bir yanlış bana sorarsan. Düşürmediğin uçağa niye düşürdüm diyorsun. ‘Talimat verdim düşürdüm’ denir mi ya. Böyle bir şey var mı” diye konuştu.

DAVUTOĞLU 15 TEMMUZ’DAN SONRA AÇIKLAMASINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Başbakan Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya atılan “Rus uçağını FETÖ’cü subaylar düşürdü” iddiaları sonrası yaptığı açıklamada ise “burada bir art niyet var. Benim o anda emir vermem mümkün değil. İhlal yapan uçaklara angajman kuralı uygulanır” ifadelerini kullanmıştı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #burhan kuzu #Ahmet Davutoğlu #rus uçağı türkiye
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Nadir Şener Hatunoğlu - 4 gün önce
şaşkın ördek, geri geri yüzermiş diyorlar. *matematikçi, bilim uzmanı*
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