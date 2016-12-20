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Bursa'da birçok noktada patlama sesi duyuldu

BURSA’da, kentin birçok yerinden duyulan patlama sesi korkuya neden oldu. Sesin tatbikat amacıyla uçan savaş uçaklarından kaynaklandığı sanılıyor.

Bursa'da birçok noktada patlama sesi duyuldu

Bursa’da saat 17.02 sıralarında Nilüfer İlçesi’nden İnegöl’e kadar uzanan hat üzerinde ikili patlama sesi duyuldu.

Ses üzerine polis haber merkezi kentin birçok noktasından gelen ihbarlar üzerine ekiplerinden bilgi aldı.

Ancak, hiçbir ekibin bölgesinde patlama ile ilgili herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerine de herhangi bir patlama ihbarı gelmedi. 

KORKUTAN PATLAMA SESİNİN NEDENİ BELLİ OLDU

Daha sonra yapılan anonslarda, sesin tatbikat yaparken kentin üzerinden geçen savaş uçaklarının ses sınırını aşmasından kaynaklanmış olabileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #AFAD #ankara #izmir #istanbul #patlama #bursa
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