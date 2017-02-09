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Bursa haberleri - FETÖ/PDY operasyonu: 11 avukat gözaltına alındı

Bursa'da yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında örgüt mensubu iddiasıyla 11 avukat gözaltına alındı. Şüphelilerin Bylock kullandığı, Fetullah Gülen'in talimatlarına uyarak Bank Asya'ya para yatırdıkları ve örgütün üst düzey yöneticileriyle görüştükleri iddia edildi.

Bursa haberleri - FETÖ/PDY operasyonu: 11 avukat gözaltına alındı

Bursa'da yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında örgüt mensubu iddiasıyla 11 avukat gözaltına alındı. Şüphelilerin Bylock kullandığı, Fetullah Gülen'in talimatlarına uyarak  Bank Asya'ya para yatırdıkları ve örgütün üst düzey yöneticileriyle görüştükleri iddia edildi.

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 avukat gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bursa Barosuna kayıtlı 19 avukat hakkında "örgüte üye olmak" ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda H.S, B.B, Ç.A, R.Y, E.K, H.B.İ, M.Y, A.H, E.Ç, N.A. ve Y.Ş'yi gözaltına aldı. 

Zanlıların terör örgütünün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, bazılarının örgüt elebaşının talimatlarına uyarak Bank Asya'ya para yatırdıkları ve FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #fetö #pdy #avukat #gözaltı
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