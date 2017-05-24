Görevlerinden ihraç edilen polisler ve yakınlarının da aralarında bulunduğu 18 kişi, gözaltına alındı

Bursa merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında görevlerinden ihraç edilen polisler ve yakınlarının da bulunduğu 18 kişi, gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün kriptolu haberleşme programı olan "ByLock"u kullandığı iddiasıyla, aralarında daha önce görevden ihraç edilen polisler ve yakınlarının da bulunduğu 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Ankara, Balıkesir, Kırıkkale, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Kars, Erzurum, Artvin ve İstanbul'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.