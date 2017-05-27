Silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 2'si tutuklandı.

Bursa merkezli 3 ilde, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğu illerinden getirilen kaçak silah ve mühimmatın Bursa'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler, Bursa, Kocaeli ve Mardin'deki 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 10 av tüfeği, 562 çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 182 av tüfeği fişeği, 12 tabanca şarjörü, 11 kök Hint keneviri, 9 senet, 1 metal arama dedektörü ile 8 cep telefonu ele geçirildi.



Şüphelilerden 12'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı, 3'ü de tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.