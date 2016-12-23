Öğrenci servisi şarampole devrildi: 12
Öğrenci servisi şarampole devrildi: 12
Rusya, Fetullah Gülen'i isteyebilir
Rusya, Fetullah Gülen'i isteyebilir
Dikkat! Başvuru için son gün 30 Aralık
Dikkat! Başvuru için son gün 30 Aralık
CHP'de 506 kişiye tasfiye
CHP'de 506 kişiye tasfiye

Bursa Osmangazi'de trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarptı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan 7 yolcu yaralandı.

Bursa Osmangazi'de trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Kaza sabah 11:00 sıralarında Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) içerisindeki Açelya Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Fatih Çakal idaresindeki 16 LD 691 plakalı özel otomobil Açelya sokak üzerinde seyrederken kontrolden çıkıp karşı şeritten gelen Volkan Özer (28) idaresindeki 16 M 2091 plakalı şehiriçi yolcu taşıyan minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ve otomobil hurdaya dönerken otomobil içerisinde yolcu koltuğunda sıkışan Üsük Keskin (74) olay yerinde, ağır yaralı halde otomobilden çıkarılan sürücü Fatih Çakal ise kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde can verdi.

Yaralanan minibüs sürücüsü Volkan Özer ile minibüste bulunan 7 yolcu ise olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla çeşitli hastanelere sevk edildi. Olay yeri inceleme ve trafik ekiplerinin çalışmasının ardından Üsük Keskin’in cesedi savcılık talimatıyla hastahane morguna kaldırıldı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı. 


Kaynak: İHA
Etiketler; #bursa #kaza
banner863
Önceki Haber
Terör örgütü PKK, mensuplarına dağıttığı silahları kayıt altına almış
Sonraki Haber
Resmen açıklandı! 258 milyon...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.