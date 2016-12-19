Büyükelçi Andrey Karlov'a suikatle ilgili Rusya'dan açıklama

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste uğraması konusunda bilgilendirildiğini söyledi

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste uğraması konusunda bilgilendirildiğini söyledi.



Rus basınına açıklama yapan Peskov, "Başkan Putin'e bilgi verdik. Bilgileri kontrol ediyoruz." dedi.



Peskov, "Putin, Dışişleri Bakanı ve istihbarat birimleri başkanlarından rapor almayı planlıyor." ifadelerini kullandı.



ZAHAROVA'DAN AÇIKLAMA



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste uğraması konusunda Türk makamları ile temas halinde olduklarını söyledi.



Zaharova, "Türk makamları ile temas halindeyiz. Konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.