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Büyükelçi Andrey Karlov'a suikatle ilgili Rusya'dan açıklama

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste uğraması konusunda bilgilendirildiğini söyledi

Büyükelçi Andrey Karlov'a suikatle ilgili Rusya'dan açıklama

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste uğraması konusunda bilgilendirildiğini söyledi. 

Rus basınına açıklama yapan Peskov, "Başkan Putin'e bilgi verdik. Bilgileri kontrol ediyoruz." dedi.

Peskov, "Putin, Dışişleri Bakanı ve istihbarat birimleri başkanlarından rapor almayı planlıyor." ifadelerini kullandı.

ZAHAROVA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste uğraması konusunda Türk makamları ile temas halinde olduklarını söyledi. 

Zaharova, "Türk makamları ile temas halindeyiz. Konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapacağız" dedi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #büyükelçi #andrety karlov
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Atasini seven kisi - 3 gün önce
Sayin Putin ve Rus halki, bu olayi kesin NATO / ABD yapmistir. Oyuna gelmeyin. NATO ve ABD nin amaci olay cikarmak, sakina oyuna gelmeyin. ABD ye güvenilmez.
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