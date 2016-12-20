CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Büyükelçi Karlov'a suikastle ilgili Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'da Büyükelçi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Moskova'da bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Lavrov, "Bu suçun emrini veren ve örgütleyen kişileri besleyenlerin, planlarını gerçekleştirmelerini imkansız kılacak önlemler alacağız" dedi.

Büyükelçi Karlov'a suikastle ilgili Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; Moskova'da Türk, Rus ve İran dışişleri bakanları arasında yapılacak görüşmede Suriye konusunda somut önlemler için karar alınacağını söyledi. Reuters'ın haberine göre, yazılı bir açıklama yapan Lavrov ayrıca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un dün Ankara'da bir suikast sonucu öldürülmesini de kınadı.



Lavrov büyükelçinin öldürülmesinin, Suriye'de teröre karşı verilen mücadeleyi önlemek için tasarlanmış olabileceğini söyledi.

Lavrov, "Bu toplantıda, bu suçun emrini veren ve örgütleyen kişileri besleyenlerin, planlarını gerçekleştirmelerini imkansız kılacak önlemler alacağız" dedi.



Lavrov büyükelçinin öldürülmesinin ardından Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuğunu belirtti.

Rusya dışişleri bakanlığı iki bakanın telefon görüşmesinde, teröre karşı mücadeleyi yoğunlaştırmanın gereği konusunda görüş birliğine olduklarını duyurmuştu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #karlov #rusya
banner863
Önceki Haber
Kritik karar bugün açıklanacak!
Sonraki Haber
Rus Büyükelçi Karlov'a saldıran suikastçının dayısıyla ilgili kritik detaylar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Atasini seven kisi - 2 gün önce
Haydi Türk ve Rus halki, el ele, beraber su pis terörü yok edin artik ki iki ülkede huzurla yasiyalim. Yeter artik yeter biktik su lanet terörden.
Yanıtla Beğenme(0)