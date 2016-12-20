Büyükelçi Karlov'a suikastle ilgili Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'da Büyükelçi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Moskova'da bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Lavrov, "Bu suçun emrini veren ve örgütleyen kişileri besleyenlerin, planlarını gerçekleştirmelerini imkansız kılacak önlemler alacağız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; Moskova'da Türk, Rus ve İran dışişleri bakanları arasında yapılacak görüşmede Suriye konusunda somut önlemler için karar alınacağını söyledi. Reuters'ın haberine göre, yazılı bir açıklama yapan Lavrov ayrıca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un dün Ankara'da bir suikast sonucu öldürülmesini de kınadı.







Lavrov büyükelçinin öldürülmesinin, Suriye'de teröre karşı verilen mücadeleyi önlemek için tasarlanmış olabileceğini söyledi.



Lavrov, "Bu toplantıda, bu suçun emrini veren ve örgütleyen kişileri besleyenlerin, planlarını gerçekleştirmelerini imkansız kılacak önlemler alacağız" dedi.







Lavrov büyükelçinin öldürülmesinin ardından Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuğunu belirtti.



Rusya dışişleri bakanlığı iki bakanın telefon görüşmesinde, teröre karşı mücadeleyi yoğunlaştırmanın gereği konusunda görüş birliğine olduklarını duyurmuştu.



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