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Büyükelçiliğin bulunduğu sokağa 9 Ocak'ta Karlov'un adı verilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, "Karyağdı Sokak'a, ilk belediye meclis toplantısı tarihimiz olan 9 Ocak'ta, Sayın Büyükelçi'nin adını vereceğiz." dedi.

Büyükelçiliğin bulunduğu sokağa 9 Ocak'ta Karlov'un adı verilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karlov'un çok değerli bir diplomat olduğunu söyledi.

Gökçek, Büyükelçi Karlov'un, 24 Kasım 2016'da yaşanan uçak krizi sonrasında Türkiye ile Rusya arasında ortaya çıkan gerilimi gidermek ve iş birliğini artırmak için çok büyük çabalar sarfettiğini anlattı.

Karlov'u yakından tanıdığını belirten Gökçek, "Öldürülmesinden, bu alçakça suikaste uğramasından büyük üzüntü duyduk. Bu nedenle biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu Çankaya'daki Karyağdı Sokak'a, ilk belediye meclis toplantısı tarihimiz olan 9 Ocak'ta, Sayın Büyükelçi'nin adını vereceğiz. Böylece adını ve anısını Ankara'da yaşatacağız." dedi.

Gökçek, olay günü, Twitter hesabından da duyduğu üzüntüyü ifade etmiş, "Suikastin tek amacı Rus-Türk ilişkilerini bozmayı amaçlamasıdır. Rus ve Türk yetkililer bu alçağın arkasındaki failleri mutlaka bulacaktır ancak hiç kimsenin şüphesi olmasın ki dün sınırda Rus uçağını düşüren kim ve arkasındakiler kimse, bu olayın failleri de onlardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek #Karyağdı Sokak #9 ocak
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