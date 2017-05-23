ANTALYA Finike'de Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Yamuç'un, kendisini cezaevinde ziyaret eden eşi Fatma Yamuç'a bir mektup verdiği ortaya çıktı. Bir mermer ocağı sahibine hitaben yazılı mektupta Ali Yamuç'un, cinayetler karşılığı vaat edilen 100 bin TL'yi istediği görüldü.

Finike ilçesinde Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin, 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülmesiyle ilgili jandarma ve savcılık tarafından titiz bir çalışma yürütülüyor. 12 Mayıs günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevi'ne gönderilen katil zanlısı Ali Yamuç'u 17 Mayıs'ta açık görüşte ziyaret eden eşi Fatma Yamuç, 2 gün sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Cinayete iştirak suçuyla tutuklanan Fatma Yamuç'un üzerinde bir de mektup ele geçirildi. Fatma Yamuç, ifadesinde mektubu cezaevinde açık görüşte ziyaret ettiği eşi Ali Yamuç'un verdiğini öne sürdü. Savcılık tarafından el konulan mektupta yazılanlar ise şoke etti. Mahkemedeki ifadesinde kapatılan bir mermer ocağını azmettirici olarak gösterip 50 bin TL para teklif edildiğini anlatan Ali Yamuç'un adı ve imzası bulunan mektupta ise aynı bölgede faaliyet gösteren başka bir mermer ocağı sahibi suçlandı.



MEKTUPTA NELER YAZIYOR ?



Mektubun sonunda 'Menevşelikli Ali Yamuç' diye adını yazıp imzasını attığı belirtilen ve Fatma Yamuç'un iddiasına göre eşine ait olduğu söylenen mektupta katil zanlısı Ali Yamuç, bir mermer ocağı firmasının sahibine hitaben şunları yazdı:



“Anlaşıp konuştuğumuz gibi eğer 10 gün içersinde 100 bin TL parayı eşim olan (Fatma Yamuç'a) vermez iseniz Ali Ulvi Küçüknohutçu ve eşi Aysin Küçüknohutçu cinayetinden en az benim kadar sorumlu olursunuz. Bana vaad ettiğiniz ödemeyi yapın. Aksi takdirde mahkeme gününde isminizi savcılığa altın harflerle yazdırmaktan zevk duyarım. Benim başımı yaktınız, 'Öldür paranı hemen vercez' diye vaadlerde bulunup, neyi bekliyorsunuz. 10 gün içersinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun. O kadar yakarım."



Büyüknohutçu çiftinin soyadlarının 'Küçüknohutçu' olarak yazıldığı görülen mektup, katil zanlısı Ali Yamuç ya da eşi Fatma Yamuç tarafından yazılıp yazılmadığının tespiti için kriminal incelemeye gönderildi.







MEKTUBU KATİL ZANLISININ ANNESİ DE GÖRMÜŞ



Katil zanlısı Ali Yamuç'un annesi İ.Y. de savcılığa yazılı bir ifade verdi. Cezaevindeki açık görüş ziyareti sırasında geliniyle birlikte olan İ.Y., oğlu Ali Yamuç'un, karısına mektubu verirken gördüğünü söyledi. İ.Y., “Karısına döndü ve o kağıdı Z.U. ve O.Y.'ye verip göndermesini istedi. Mektupta ne yazdığını bilmiyordum" dedi. Cezaevindeki görüşmeden çıktıklarında ise mektubu okuduğunu belirten İ.Y., “Gelinime 'Kötüyüm bugün, kağıt dursun, kimseye verme. Para getiren olursa da jandarmaya haber verip her şey o zaman ortaya çıksın' dedim" diye konuştu.



ANNESİNE DE MEKTUPTAKİ MERMER OCAĞI SAHİBİNİN İSMİNİ VERDİ



Görüşmede oğluna bir anne olarak yalvardığını belirten İ.Y., "Tetiği sen çektin mi" diye sorduğunda oğlunun başını kaldırdığını, ardından karısına bir kağıt verdiğini söyledi. İ.Y., "O zaman kim yaptı" diye sorduğunu belirterek, "Bir mermer ocağı sahibinin ismini yazdı, yanında da kirli sakallı bir adam olduğunu söyledi" dedi. İ.Y., "'Ölüleri gördün mü' dedim. 'Hayır' dedi. 'O zaman öyle ayrıntılı nasıl anlattın' dedim. 'Öyle öğrettiler' dedi. 'Eşyaları nereden aldın' dedim. Mermer ocağı sahibi ve o adamın çamlıkta verdiklerini söyledi" ifadelerine yer verdi.



Katil zanlısı Ali Yamuç, gözaltına alındıktan sonra kapatılan bir mermer ocağında görevli ‘Çirkin’ lakaplı siyah cipli kişiyle cinayetler için 50 bin TL'ye anlaştığını, 3 bin TL'sini aldığını, 47 bin TL'yi ise cinayet sonrası alacağı yönünde ifade vermişti.