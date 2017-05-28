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ByLock kullandı denildi, yanlıştan dönüldü! Anıl Eren Yıldız, Ulusal Kanal’a konuştu

ByLock kullandığı iddiasıyla önce tutuklanan ardından tahliye edilen Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara İl Başkan Yardımcısı Anıl Eren Yıldız, Ulusal Kanal’a konuştu. Anıl Eren Yıldız, Vatan Partisi’nin yıllardır FETÖ örgütü ile mücadele yürüttüğünü hatırlattı. Yıldız, “Benim parti de öğrendiğim ilk slogan ‘Fetullahçı çete dağıtılacak’ oldu'' diye konuştu.

ByLock kullandı denildi, yanlıştan dönüldü! Anıl Eren Yıldız, Ulusal Kanal’a konuştu

FETÖ’nün haberleşme programı Bylock’u kullandığı iddia edildi, tutuklandı. Anıl Eren Yıldız aylar sonra serbest bırakıldı.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara İl Başkan Yardımcısı Anıl Eren Yıldız tahliye edildikten sonra ilk kez Ulusal Kanal’a konuştu.

Kendisinin FETÖ ile mücadele eden Vatan Partisi’nin bir neferi olduğunu söyleyen Yıldız, “Bu örgüte karşı ben de mücadelenin başındaydım” dedi.

Yıldız, FETÖ ile mücadeleye üniversite sıralarında başladığını söyledi.

Tahliye edilmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Yıldız, FETÖ ile mücadele eden Türk yargısına da güvendiğini vurguladı.


Haber: Sinan Sungur
Kamera: Barış Yurteri
ulusalkanal.com.tr

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