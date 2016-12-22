Bylock'tan gözaltına alınan Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Fatih Gürsul tutuklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock kullandığı tespit edilip gözaltına alınan eski başdanışmanı Fatih Gürsul, tutuklandı. Gürsul "silahlı terör örgütü üyeliği" ile suçlanıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski başdanışmanı Fatih Gürsul, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden tutuklandı.



Bylock'u en çok kullanan kırmızı listede bulunan Gürsul'un emniyetteki işlemleri sona erdi.



Gürsul savcılık sorgusunun ardından Tayfun Kurt ve Sait Şahin ile birlikte tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.



Gürsul tutuklandı



6 Aralık'ta Ankara'da gözaltına alınan Gürsul'un evinde de arama yapılmıştı.



ulusalkanal.com.tr