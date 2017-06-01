FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un ‘şifresi’ çözüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı’nda geliştirilen yazılımla, ByLock kullanıcılarının yazışmaları tek tek deşifre ediliyor.

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un ‘şifresi’ çözüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı’nda geliştirilen yazılımla, ByLock kullanıcılarının yazışmaları tek tek deşifre ediliyor.



Böylece örgüt mensuplarının gizli konuşmaları, örgütün çalışma, bilgi paylaşma ve bilgi alma yöntemleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'nın haberine göre deşifre edilen bu yazışmalardan birine ulaşıldı. Şifresi kırılan yazışmayı yapan ByLock kullanıcısı, FETÖ soruşturmasında firari olan eski Sivas hâkimi Vahdettin Toklucu.



BİLGİLERİ ALIP PAYLAŞMIŞ



Ortaya çıkan yazışmalara göre, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevliyken 2015’te çıkan kararname ile Sivas’a hâkim olarak atanan Vahdettin Toklucu, bir dönem İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimi olan şu an ise İstanbul Adliyesi’nde Ticaret Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan meslektaşı İsmail Yavuz hakkında, onu tanıyanlardan ‘acil bilgi notu’ ile bilgi istiyor.



ByLock mesajı şöyle:



“Herkul.org sitesini kapatan hâkim. Abiler, bu şahıs hakkında güncel veya elinizde farklı ne bilgi varsa talep ediyoruz.”



Toklucu, hâkim Yavuz’un ‘aile yaşantısına, siyasi görüşüne, dini uygulayış tarzına’ dair kişisel bilgileri de listesindeki ByLock’çulara gönderiyor ve alınacak farklı bilgilerin de paylaşılmasını istiyor.



16 BİN 500 KİŞİLİK LİSTE EMNİYET’TE



Bu arada Milli İstihbarat Teşkilatı geçen hafta 16 bin 500 kişiden oluşan ve sadece İstanbul’da yaşayan ByLock kullanıcılarının listesini İstanbul Adliyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile paylaştı. İlk olarak tedbiren, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 16 bin 500 kişi hakkında ‘yurtdışına çıkış yasağı’ getirildi.



ulusalkanal.com.tr