Youtube üzerinden 240 milyon kişi tarafından izlenen Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?

YouTube, 240 milyon kez görüntülenen "Gece Gölgenin Rahatına Bak" isimli şarkıyı çalıntı olduğu gerekçesiyle siteden kaldırdı. Peki Çağatay Akman'ın şarkısı gerçekten çalıntı mı?



Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı gerçekten çalıntı mı?



YouTube söz konusu şarkıyı yayından kaldırarak "Anna RF tarafından bulunan telif hakları sebebi ile artık kullanımda olmadığı" ifadesini ekledi. 240 milyon kez görüntülenen şarkının altyapısının Anna RF isimli grubun "Jump" isimli şarkısına ait olduğu iddia edilmişti.



Anna RF'in 2012 yılında YouTube'a videosunu yüklediği "Jump" isimli şarkı 1.7 milyon kere görüntülenmiş durumda. Akman Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Anna RF ile ilgili bir şeyin olmadığı belirtirken klibinin tekrar yayına gireceğini söyledi.



İşte Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısının orjinal olduğu iddia edilen hali







Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısının sözleri



Gece Gölgenin Rahatına Bak Bide Dön Kaderimin Bahtına Yar,

Seni Düşlerin Anlayacakta Dön Memleketin Haline Bak.

Aldı Dünya Çantasını Gidiyor Bıraktı Bize Fazlasını,

Dönüp Bakmaz Arkasına Bide Gel Tat Kalbimin Bombasını.



Adaleti Koyduk Ortasına, Dön Dedi Döndük Voltasına,

Fakirin Paradan Haberi Yok Ama Zenginin Meyvesini Koy Votkasına.

Hadi Gönlümü Vurdunda Söyle Kim Kimin Umrunda!

Yılan Yatıyo Koynunda Bi Öpücük Kondur Boynunda,



Biraz Dur Başucumda Kan Ter Kalmışım Uçurumda!

Azrail Göz Kırpsa, Ecel Bize Kucak Açsa...

Biraz Dur Başucumda Kan Ter Kalmışım Uçurumda!

Azrail Göz Kırpsa, Ecel Bize Kucak Açsa



Sabah Gecenin Üstünden Üstüne Düştüm Üstünden.

Üstüne Üslük Küskünler Geceye Küskünler,

Kalem Kağıda Almışsa Güneş Geceyi Sarmışsa!

Ölüm Kapıda Durmuşsa Ecel Sonumuz Olmuşsa!



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