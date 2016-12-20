Çağlayan Adliyesinde intihar girişimi

Bugün İstanbul Çağlayan adliyesinde bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Eşi ile boşanma davası olduğu öğrenilen şahsı polisler kazağından tutarak kurtardı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. Adliyenin 4. katındaki balkona çıkan kişi çevresindekilere kendini aşağıya bırakacağını söyledi. Bu sırada Adliyenin güvenlik görevlileri geldi.



İntihar girişimcisi ellerini bıraktığı anda güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Adliyede bulananlar yaşananları nefeslerini tutarak izledi. Güvenlik görevlilerinin kollarından yakaladığı ve bir daha bırakmadığı kişi içeri çekildi ve güvenli bir alana alındı.





ulusalkanal.com.tr