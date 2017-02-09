Cahit İleri son yolculuğuna uğurlandı

Eski Milli Eğitim Bakanlarından Tevfik İleri'nin oğlu Cahit İleri, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Başkentte toprağa verildi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden eski Milli Eğitim Bakanlarından Tevfik İleri'nin oğlu Cahit İleri (72) Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

İleri için Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri, İleri'nin oğlu Ömer İleri, kız kardeşi Cahide İleri Aksoy ve yakınları kabul etti. Buradaki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, siyasetçiler, eski milletvekilleri, İleri'nin yakınları ve dostları katıldı.

Kocatepe Camisi imam hatibi İsmail Coşar'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından, İleri'nin naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İleri'nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Cahit ağabey mümtaz bir insandı. Sakin kişiliği ve en önemlisi de ailesinin bu memlekete ve millete, dini mübini İslam'a ve eğitim hayatına yapmış olduğu bu muazzam katkının vakarını, her gün ruhuyla anlayışıyla ve yaşantısıyla yaşamış bir insandı." dedi.

Soylu, Tevfik İleri'nin ülkeye büyük hizmetleri olduğunu vurgulayarak, "Evlatları onun çizdiği istikametten hiç sapmadılar. Eziyet çektiler, sıkıntı çektiler, işkence gördüler ama millete olan muhabbetlerini ve milletle olan istikametlerini hiç kaybetmediler. Allah nurlar içerisinde yatırsın, sesini duyduğumuz zaman, rahatladığımız bir dostumuzu kaybettik. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Demokrat Parti 9, 10 ve 11. dönem milletvekili Tevfik İleri'nin 72 yaşındaki oğlu Cahit İleri, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede salı akşamı hayatını kaybetmişti.