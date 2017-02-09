Çaldıkları silahları toprağa gömmüşler

Zonguldak ve Düzce'de yapılan hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinin, çaldıkları kuru sıkı tabanca ile tüfeği toprağa gömerek sakladıkları, büyükbaş hayvanları ise kasaba sattıkları belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Alancık köyünde evlerden ve ahırlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.



Yapılan incelemede hırsızlık olayına karıştığı belirlenen İ.G, O.G. ve G.O, teknik ve fiziki takibe alındı. Ekipler, bunun üzerine şüphelilerin Ereğli ilçesi ile Düzce'deki evlerine operasyon düzenledi.



Gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda, evlerden çalınan birer kurusıkı tabanca ile tüfek toprağa gömülü olarak bulundu.



Şüphelilerin ifadelerinde çaldıkları büyükbaş hayvanları ise Ereğli ilçesinde kasap S.D. ile komşusu C.M'ye sattıklarını söylemeleri üzerine ekipler, söz konusu iş yerine de operasyon düzenledi.



Operasyonda çalınan hayvanlardan birinin kesildiği, diğerinin ise canlı olduğu belirlendi. Hayvanları satın alan S.D. ile C.M. hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüpheliler, İ.G, O.G. ve G.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.