Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yegin: Çatı yıkılmadı ve çatımız sağlam kald

"(Darbe girişimi) Millet kuzeylisiyle, güneylisiyle, zenginiyle, fakiriyle, genciyle, ihtiyarıyla, Kürt'ü, Laz'ı ve Çerkez'iyle el ele vermesi ve birlikte mücadele etmesiyle belki de tarihinin en büyük ihanetinin üstesinden gelmeyi başardı. Hamdolsun çatı yıkılmadı ve çatımız sağlam kaldı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Millet kuzeylisiyle, güneylisiyle, zenginiyle, fakiriyle, genciyle, ihtiyarıyla, Kürt'ü, Laz'ı ve Çerkez'iyle el ele vermesi ve birlikte mücadele etmesiyle belki de tarihinin en büyük ihanetinin üstesinden gelmeyi başardı. Hamdolsun çatı yıkılmadı ve çatımız sağlam kaldı." dedi.

Ordu'ya gelen Yegin, beraberinde SGK Genel Müdür Yardımcısı Savaş Alıç ile SGK İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yegin, burada düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Bakanlık olarak çalışma hayatında 81 ilde milli seferberlik programları icra ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin çetin kış şartlarından geçtiğini ancak siyaseten bakıldığında son 50 yılın ve cumhuriyet tarihinin en büyük zorluklarıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Yegin, "Türkiye tarihinin en büyük ihanetleriyle karşı karşıya kaldı. İçeriden ve dışarıdan belki de Türkiye bugüne kadar hiç bu kadar zorlandığı ve mücadele alanının genişlediği bir dönem yaşamamıştı." diye konuştu.

Yegin, 15 Temmuz hainliğini ve ihanetini hep birlikte yaşadıklarını ancak milletin kuzeylisiyle, güneylisiyle, zenginiyle, fakiriyle, genciyle, ihtiyarıyla, Kürt'ü, Laz'ı ve Çerkez'iyle el ele vermesi ve birlikte mücadele etmesiyle, belki de tarihinin en büyük ihanetinin üstesinden gelmeyi başardığını vurgulayarak, "Hamdolsun çatı yıkılmadı ve çatımız sağlam kaldı." ifadesini kullandı.

Bunun yanında ülkenin farklı şehirlerinde, özellikle Güneydoğu'da terör örgütünün dağlarda ve taşrada tuttuğu terörü şehre indirmesi, hendek ve çukurlar kazması gibi farklı ihanetlerle karşılaşıldığını kaydeden Yegin, orada da millet devlet ele ele hep beraber o ihanetin de üstesinden gelmeyi başardıklarını bildirdi.



Yegin, burada da çatıyı sağlam tuttuklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İnşallah bu millet birlik ve beraberliğini koruduğu sürece, birbirini sevdiği, birbirine inandığı müddetçe, işçi işvereni için fedakarlık yapma dönemi geldiğinde yapmayı başardığı, işveren çalışanı için fedakarlık yapması gerektiği dönemde fedakarlık yaptığı, amir memuru, memur amiri için fedakarlık yapması gerektiği dönemde, komşusu komşusu için, baba evladı, evlat babası için, evlat dedesi, atası için fedakarlık yapması gerektiği dönemde fedakarlık yaptığında, 15 Temmuz'da olduğu gibi sokağa inmesi gerektiğinde canı ve bedeniyle fedakarlık yaptığında bu milletin Allah'ın izniyle altından kalkamayacağı hiçbir mesele, hiçbir vaka olmayacaktır."



Referandum süreci

Referandum sürecine de değinen Yegin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu referandum sürecinin neticesinde de inşallah Türkiye özellikle yürütme modelinde yeni bir modele, yeni bir sisteme geçecektir. Türkiye hedeflerine, büyük ülke olma, büyük devlet olma, vatandaşının refahını yükseltme ve kendi sınırlarının dışındaki coğrafyaya da adalet olarak, yardım, katkı ve tecrübe olarak, yeri geldiğinde kardeş, yeri geldiğinde de ağabey olarak oralarda katkı verme hedeflerini inşallah daha hızlı şekilde yürüyecektir."

Yegin, program kapsamında Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu da makamında ziyaret etti.

Ziyarette kısa değerlendirmede bulunan Yegin, 81 ilde milli seferberlik programları icra ettiklerini anımsatarak, bu hafta itibarıyla 60 ili tamamlayacaklarını kaydetti.

Yegin, daha sonra kentteki bazı fındık fabrikalarında incelemelerde bulundu.