Çalıştığı inşaatta ölen üniversite öğrencisi Remzi Ersu toprağa verildi

İstanbul'da çalıştığı inşaattaki vinçten düşen demir kalıpların altında kalması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Remzi Ersu, memleketi Van'da defnedildi

İstanbul Esenyurt’ta çalıştığı inşaattaki vinçten düşen demir kalıpların altında kalması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Remzi Ersu, memleketi Van'ın Başkale ilçesinde toprağa verildi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ersu'nun (22) cenazesi, Başkale ilçesine 140 kilometre uzaklıktaki Tokluca Mahallesi'ne getirildi.



Ersu'nun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Okul harçlığını çıkarmak için Van'dan, İstanbul Esenyurt'a gelerek Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki bir inşaatta çalışan Remzi Ersu (22) ve yeğeni Sefer Deli (19), vinçten düşen demir kalıpların altında kalmıştı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Deli'yi, Özel Reyap Hastanesine kaldırmış, Ersu'nun ise yaşamını yitirdiği belirlemişti.

