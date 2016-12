Can Dündar için yakalama kararı

"Terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle geçici olarak kapatılan Özgür Gündem gazetesinde bir günlük "eş genel yayın yönetmenliği" yaptığı gerekçesiyle "terör örgütlerinin açıklamalarını basmak veya yayınlamak" suçundan hakkında dava açılan sanık Can Dündar'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya gelmeyen Dündar hakkında, savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldı

0 0 0 0

"Terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle geçici olarak kapatılan Özgür Gündem gazetesinde bir günlük "eş genel yayın yönetmenliği" yapan gazeteci Can Dündar'ın "terör örgütlerinin açıklamalarını basmak veya yayınlamak" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Can Dündar katılmadı. Duruşmada, Dündar'ın avukatı ise hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı Fikret Demir, sanık Can Dündar için çıkartılan davetiyenin adresinde muhatabının yurt dışında olduğunu bildiren eşi Dilek Dündar'a tebliğ edildiğini bildirdi.



Duruşmada söz alan Dündar'ın avukatı Abbas Yalçın, müvekkilinin yurt dışı adresini celse arasında bildireceğini belirterek, bu şekilde savunmasının alınabileceğini söyledi.



Cumhuriyet Savcısı Erol Demirtaş, sanığın savunmasının alınması amacıyla hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.



Talebi karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Can Dündar hakkında İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartıldığı ve bu kararların infaz edilemediğini belirtti. Sanık Dündar'ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen MİT TIR'ları davasında hapis cezası almasından sonra yurt dışına gitmesi ve yakın zamanda dönmeyeceğine dair basına yansıyan beyanları nedeniyle kaçtığının anlaşıldığını ifade eden mahkeme heyeti, Dündar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: