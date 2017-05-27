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Çanakkale'de 35 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 yabancı uyruklu yakalandı.

Çanakkale'de 35 yabancı uyruklu yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Behramkale köyü Yeşil Liman mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu 35 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen 35 kişi, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #midilli adası #yunanistan #yasa dışı #yaşa dışı yol #Ayvacık #çanakkale
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