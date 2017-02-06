Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'dan da hissedildi

Çanakkale'de sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Çanakkale'de 5,3 büyüklüğünde olduğu belirlenen deprem, İzmir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 06.51'de kaydedildi.



Sarsıntının 9,25 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.



Çanakkale başta olmak üzere İzmir, Muğla, Aydın, Bursa ve İstanbul'da da hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Çanakkale'de Afad ve Umke ekipler araştırma başlattılar.



ÇANAKKALE VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI YOK



Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Ekiplerimiz depremin meydana geldiği bölgede tarama çalışması yapıyor.” dedi.



Kaynak: DHA-İHA