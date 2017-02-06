Hepsi Türkiye Varlık Fonu'na devredildi
Hepsi Türkiye Varlık Fonu'na devredildi
Teklif sandıklardan dönecektir, bundan eminiz
Teklif sandıklardan dönecektir, bundan eminiz
Kritik görüşme 4 saat 10 dakika sürdü
Kritik görüşme 4 saat 10 dakika sürdü
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı

Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'dan da hissedildi

Çanakkale'de sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Çanakkale'de 5,3 büyüklüğünde olduğu belirlenen deprem, İzmir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'dan da hissedildi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 06.51'de kaydedildi.

Sarsıntının 9,25 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Çanakkale başta olmak üzere İzmir, Muğla, Aydın, Bursa ve İstanbul'da da hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Çanakkale'de Afad ve Umke ekipler araştırma başlattılar.

ÇANAKKALE VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI YOK

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı,  Ayvacık'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Ekiplerimiz depremin meydana geldiği bölgede tarama çalışması yapıyor.” dedi.            

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler; #çanakkale deprem #istanbul #izmir deprem #istanbul deprem #AFAD #Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı #afad deprem #çanakkale salldandı #çanakkale deprem 6 şubat 2017 #Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
banner863
Önceki Haber
Akdeniz foku Karaburun Limanını mesken tuttu
Sonraki Haber
Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'dan da hissedildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.