Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 9 kilometre derinliğinde oluşan depremde, 50 köy evi yıkıldı, küçükbaş hayvan telef oldu. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ensitüsü verilerine göre, Ayvacık'ta saat 14.45'te yerin 5.8 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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