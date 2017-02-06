Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

SON DEPREMLER
Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ensitüsü verilerine göre, Ayvacık'ta saat 14.45'te yerin 5.8 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güncelleme- Çanakkale yine sallandı.
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 13:58 ve 14.04 Ayvalık açıklarında 5.0 ve 3.0 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
AFAD'tan son dakika açıklaması geldi. AFAD açıklamasında "13:58'de 5,3 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu" dedi.
SABAH 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLMUŞTU
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 06.51'de kaydedildi.
Sarsıntının 9,25 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Çanakkale başta olmak üzere İzmir, Muğla, Aydın, Bursa ve İstanbul'da da hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Çanakkale'de Afad ve Umke ekipler araştırma başlattılar.
ÇANAKKALE VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI YOK
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Ekiplerimiz depremin meydana geldiği bölgede tarama çalışması yapıyor.” dedi/DHA-İHA
KIZILAY'DAN AÇIKLAMA
Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Depremle ilgili olarak Ayvacık'ın köylerinde bazı evlerde hasar meydana gelmiş olup insani yardım çalışmalarımız başlamıştır" denildi.
ANADOLU AJANSI: 4 KİŞİ YARALANDI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 5 köyde bazı evler zarar gördü, 4 kişi yaralandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, saat 06.51'de yaşanan 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından kaymakamlık, belediye ve AFAD ekipleri bölgede tarama çalışması gerçekleştirdi.
Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl, Tuzla, Yukarı, Çam ve Gülpınar köylerinde hasar ile yıkım meydana geldi.
Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez ve Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, bölgede incelemelerde bulundu.
Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ilçeye bağlı köylerde hasar meydana geldiğini, 4 vatandaşın yıkılan duvarların altında kalarak yaralandığını söyledi.
Depremin meydana geldiği alanda tarama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şahin, zarar gören vatandaşlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Öte yandan, söz konusu köylerdeki bazı vatandaşlar, depremin ardından hasar gören evlerinden eşyalarını çıkardı.
ulusalkanal.com.tr
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