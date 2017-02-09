Çanakkale'de depremin yaraları sarılıyor

Türk Kızılayı ekipleri bölgedeki depremzedelere yaşam malzemeleri dağıtıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde art arda meydana gelen depremlerin yaralarını sarmak için seferber olan Türk Kızılayı bölgedeki depremzedelere yaşam malzemeleri dağıtıyor.

Depremden etkilenen ilçeye bağlı köylere giden Türk Kızılayı ekipleri, çocuk ve kadınlara ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli malzemeler ulaştırdı. Kadınlar için yelek ve şalvar, çocuklar için oyuncak, çikolata ve gofret dağıtan Türk Kızılayı ekipleri, çadır ve konteynerlerde barınanlara yönelik battaniye ve ısıtıcı da sağladı.

Türk Kızılayı Ankara Şube Başkan Vekili Ahmet Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'nin her yerinde yardıma muhtaçların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Çanakkale'deki depremin ardından hemen bölgeye koştuklarını dile getiren Erdoğan, "Yaralara merhem olmak için elimizde ne varsa toplanıp geldik. İhtiyaç sahibi arkadaş ve kardeşlerimizin yaralarını sarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Çanakkale Şube Başkanı Mehmet Kaplan da depremzedelere sıcak içecek ikramında bulunduklarını belirterek, 17 saat sonra çadır kurulmadık yer bırakmadıklarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, AFAD ve Türk Kızılayı ile mağdurların yanında olduğunu ifade eden Kaplan, "Çocuklarımıza oyuncak dağıtıyoruz. Kadınlara yelek ve şalvar veriyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.