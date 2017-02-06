Çanakkale'de depremler: AFAD ekipleri tedbir amaçlı bölgeye sevk edildi

Ayvacık ilçesinde 13.58'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, Bursa AFAD ekipleri tedbir amaçlı bölgeye sevk edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sabahki 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından 13.58'de meydana gelen aynı büyüklükteki ikinci depremden sonra Bursa AFAD ekipleri tedbir amaçlı bölgeye sevk edildi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 13.58'de kaydedildi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilirken, çevre illerde de etkisi hissedildi. Sabah 06.51'de de 9,25 kilometre derinlikte aynı büyüklükte bir deprem daha meydana gelmişti.



Depremin ardından, saat 14.03'te 3,5, 14.11'de 3,2, 14.21'de 3,5, 14.36'da 3,5 ve 14.45'te 4,4 büyüklüğünde artçı depremler oldu. Vatandaşlar art arda meydana gelen sarsıntılar nedeniyle yine sokaklara çıktı.



Öte yandan, Bursa'dan da AFAD ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.