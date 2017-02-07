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Çanakkale'de sabah saatlerinde peş peşe depremler

Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha oldu.

Çanakkale'de sabah saatlerinde peş peşe depremler

Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha oldu.

Çanakkale'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.24'te Ege Denizi'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem daha

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi dün sabahtan itibaren art arda meydana gelen depremlerle sarsılmaya devam ediyor.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık ilçesinde sabah 05.24'te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha oldu. Sarsıntıların 8,8 ve 3,95 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. 

Bazı evler ve bir camide hasar oluştu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bazı evlerde ve bir camide hasar oluştuğu belirlendi. 

Ayvacık ilçesinde saat 05.24'te yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve İHH ekipleri, köylerdeki bazı evlerden duman çıkması üzerine bölgede tarama çalışması yaptı.

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

Artçı sarsıntılar sürüyor
Ayvacık ilçesinde dün saat 06.51'de ve 13.58'de 5,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, çevre illerde de etkisi hissedilmişti. Bölgede dünden beri artçı sarsıntılar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #deprem #ege denizi
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