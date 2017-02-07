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Çanakkale'deki depremler

Depremden hasar gören Yukarıköy'de oluşturulan çadır kentte UEDAŞ ekiplerince kurulan elektrik direkleriyle aydınlatma sağlandı

Çanakkale'deki depremler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki gündür süren en büyüğü 5,3 büyüklüğündeki çok sayıda depremin ardından bölgeye giden Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) ekipleri, çadır kenti ışığa kavuşturdu.

UEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, depremden hasar gören ilçeye bağlı Yukarıköy'e giden UEDAŞ ekipleri, önce herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elektrik akımını kesti.

Güvenlik nedeniyle evlerine girmelerine izin verilmeyen vatandaşlar için futbol sahasına kurulan çadır kente enerji ulaştırabilmek için çalışmaya başlayan ekipler, malzeme ve ekip koordinesi yaptı. Çalışmaların ardından ekipler tarafından dikilen elektrik direkleri sayesinde çadır kentte aydınlatma sağlandı.

14 ağaç elektrik direğinin dikildiği bölgede, meydana gelebilecek herhangi bir aksaklığa karşı UEDAŞ ekipleri hazır bekletiliyor.

Etiketler; #UEDAŞ #deprem #çanakkale
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