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Çanakkale'deki depremler (Son depremler)

Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki depremlerin yanı sıra 120'nin üzerinde artçı sarsıntı kaydedildi

Çanakkale'deki depremler (Son depremler)

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sabah ve öğleden sonra meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremlerin dışında 120'nin üzerinde artçı sarsıntı yaşandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık'ta 06.51'de ve 13.58'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından 14.45'te de 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Akşama kadar Ayvacık merkezli 120'nin üzerinde artçı deprem oldu.

Çevre illerde de etkisi hissedilen artçı depremler belirli aralıklarla devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #deprem #çanakkale #çanakkale depremler
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