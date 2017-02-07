Çanakkale depremi ne anlatıyor?

Çanakkale'de meydana gelen depremler ne anlam ifade ediyor? Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Yönetimi Başkanı Profesör Atilla Uluğ, depremlerle ilgili Ulusal Kanal'a açıklamalarda bulundu.
Uluğ, Anadolu'nun deprem bölgesi olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.
Profesör Doktor Atilla Uluğ, Çanakkale’de art arda meydana gelen depremlerden korkulmaması gerektiğini ve çözümün sağlam yapılar inşa etmekte olduğunu ifade etti.
Uluğ, İzmir’de büyük bir deprem olacağı iddialarına ise İzmir’deki fay hattının Çanakkale’de bulunan faylardan farklı olduğunu söyledi.
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Çanakkale’de art arda meydana gelen depremler korkuttu. Peki, bu depremler büyük bir depremin habercisi mi? Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Yönetimi Başkanı Profesör Doktor Atilla Uluğ, bulunduğumuz coğrafyanın deprem bölgesi olduğunu söyledi. Sarsıntıların olağan olduğunu belirten Uluğ, korkulacak bir şey olmadığını sağlam yapılar inşa edip depremlere hazırlıklı olmamız gerektiğini ifade etti.
Çanakkale'de meydana gelen depremler ne anlam ifade ediyor? Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Yönetimi Başkanı Profesör Atilla Uluğ, depremlerle ilgili Ulusal Kanal'a açıklamalarda bulundu.