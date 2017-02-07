Çanakkale depremi ne anlatıyor?

Çanakkale’de art arda meydana gelen depremler korkuttu. Peki, bu depremler büyük bir depremin habercisi mi? Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Yönetimi Başkanı Profesör Doktor Atilla Uluğ, bulunduğumuz coğrafyanın deprem bölgesi olduğunu söyledi. Sarsıntıların olağan olduğunu belirten Uluğ, korkulacak bir şey olmadığını sağlam yapılar inşa edip depremlere hazırlıklı olmamız gerektiğini ifade etti.

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