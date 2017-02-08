Çanakkale yine sallandı- Son depremler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 00.00'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin şiddeti 4,5 olarak ölçüldü. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 00:35'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

0 0 0 0