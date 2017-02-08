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Çanakkale yine sallandı- Son depremler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 00.00'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin şiddeti 4,5 olarak ölçüldü. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 00:35'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Çanakkale yine sallandı- Son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 00:00'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki deprem saat 00.00'da kaydedildi. Sarsıntının 5,92 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. 


Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğündeki deprem saat 00.35'te kaydedildi.
Sarsıntının 5,71 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #deprem #Ayvacık ilçesi #çanakkale
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