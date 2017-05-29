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Çatı davasına avukat engeli: Mehmet Partigöç'ün savunması alınmadı

FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde ’Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada, bugün savunma yapması beklenen sanık Mehmet Partigöç’ün avukatı duruşmaya gelmediği için savunması alınmadı. Darbecilerin sıkıyönetim direktiflerinin altında ismi yer alan eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç 15 Temmuz'un çok kritik isimlerinden...

Çatı davasına avukat engeli: Mehmet Partigöç'ün savunması alınmadı

Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, bugün darbenin planlayıcılarından olduğu iddia edilen eski Tuğgeneral Partigöç savunması alınacaktı; ancak Partigöç’ün avukatı mazeret bildirmeden duruşmaya gelmedi.

Mahkeme Başkanı’nın savunmasını yapmasını istediği sıradaki sanıkların bazılarının da avukatlarının mahkemede olmaması üzerine bir süre duruşma başlamadı.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, mazeret bildirmeden duruşmaya gelmeyen Partigöç’ün avukatı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve gün boyu duruşmaya gelmemesi halinde barodan yeni avukat atanmasının istenmesine karar verdi. Duruşmada, sanık Hakan Evrim’in savunma yapması bekleniyor.

Cuma günkü duruşmada dinlenen eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, Partigöç’ün isminin MİT’ten gelen FETÖ’cü listesinde yer aldığını söylemiş, "Onun adını görünce FETÖ'cü darbe olduğunu anladım" demişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mehmet partigöç #fetö #duruşma #dava #15 temmuz #darbe girişimi #genelkurmay başkanlığı #İlhan Talu
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