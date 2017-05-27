Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından üs bölgesine yapılan silahlı saldırı esnasında çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi. Bitlis'te düzenlenen operasyonda; güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, bir terörist ölü olarak, bir biksi makinalı tüfek, 48 fişeği ve iki el bombası ile birlikte ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından üs bölgesine yapılan silahlı saldırı esnasında çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.



Bitlis'te düzenlenen operasyonda; güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, bir terörist ölü olarak, bir biksi makinalı tüfek, 48 fişeği ve iki el bombası ile birlikte ele geçirildi.



Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette iki adet AT-4 tanksavar roketi, iki adet 60 MM'lik havan ve 10 havan mühimmatı ele geçirildi.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir mağara içerisinde, bir zagros keskin nişancı tüfeği, bir biksi makineli tüfek, üç el bombası ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi.



Güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında, Siirt'in Baykan ilçesinde bir el yapımı patlayıcı (EYP), Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir EYP, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir EYP olmak üzere toplamda üç EYP imha edildi.



HAKKARİ'DE ELE GEÇİRİLENLERLE İLGİLİ DETAY



26 Mayıs 2017 tarihinde 3.P.Tüm.7.Hd.A.K.lığına bağlı unsurlar tarafından Yüksekova Dağlıca Dibekli Hisar Dağı Şht.P.Yzb.Özgür Çevik Üs bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tespit edilen bir mağarada aşağıda cins ve miktarı belirtilen silah ve mühimmat ele geçirildi:



- 1 adet Zagros silahı



- 1 adet PKM makinalı tüfek



- 1 adet taarruz tipi el bombası



- 2 adet savunma tipi el bombası



- 1 adet 23.5 mm Docka namlusu



- Silahlara ait çok sayıda mühimmat



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