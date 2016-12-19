Çavuşoğlu: Bu tür alçak saldırılar bizim ilişkilerimizi bozamaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile ilgili, "Bu tür alçak saldırılar bizim ilişkilerimizi bozamaz. Çünkü Rusya Türkiye ortaklığının güçlenmesinin bölge için önemini biliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, "Bu saldırı sadece Büyükelçi Andrey Karlov'u hedef almamıştır; Rusya'yı, Türkiye'yi ve Rusya-Türkiye ilişkilerini hedef almıştır." dedi.

Çavuşoğlu, Ankara-Moskova uçuşunun sonuna doğru Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un bir sergi açılışında hain bir saldırı sonucunda vefat ettiğini öğrendiklerini ve şok olduklarını belirtti. "Her şeyden önce bu saldırıyı en şiddetli şekilde lanetliyoruz." diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve daha sonra açıklamada bulunduğunu hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Rus halkının bu saldırının amacının ne olduğunu çok iyi bildiğinin altını çizerek, "Bu saldırı sadece Karlov'u hedef almamıştır; Rusya'yı hedef almıştır, Türkiye'yi hedef almıştır ve Rusya-Türkiye ilişkilerini hedef almıştır" diye konuştu.

Karlov'un eşine ve ailesine başsağlığı dileklerini ileten Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini ifade etti.

Dost Rus halkına gönülden başsağlığı dilediğini belirten Çavuşoğlu, “Moskova’ya indiğim andan itibaren gerek benim şehrim Antalya Alanya’dan gerekse tüm Türkiye’den birçok insan üzüntülerini dile getirdi ve başsağlığı dileklerini Rus halkına iletmemi rica ettiler.” dedi.

İyi bir diplomat olan Andrey Karlov’un göreve başladığı günden bugüne en zor şartlarda, uçak düşürme hadisesinden sonraki zor günlerde bile ikili ilişkilerin gelişmesi için çok çaba sarfettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Zor günlerde gerçek bir diplomat olduğunu herkese gösterdi. Ama Andrey Karlov sadece iyi bir diplomat değil mükemmel bir insandı, bir dosttu.” diye konuştu.

Karlov ile en son Tataristan Cumhurbaşkanı'nın Ankara ziyareti sırasında bir araya geldiklerini belirten Çavuşoğlu, “Gerçekten benim için de kişisel bir dosttu. O nedenle de çok üzgünüm. Gerçekten tüm Türkiye, Türk halkı çok üzgün." dedi.



Rusya ve Türkiye’de aklıselimin hakim olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bunun arkasında ne var, ne planlandı bunu da birlikte ortaya çıkaracağız. Sayın Putin’in Cumhurbaşkanımıza önerdiği, soruşturma için ortak bir komisyon kurmayı hemen Cumhurbaşkanımız hiç tereddüt etmeden olumlu karşıladı. Ortak çabamızla, şeffaf bir şekilde bu hain saldırının arkasında ne olduğunu ortaya çıkaracağız ve hesabını da elbette hukuk çerçevesinde soracağız. Bu oyunu bozacağız."

Çavuşoğlu, bu tür saldırıların Türkiye ve Rusya'nın teröre karşı mücadelesini güçlendireceğini belirtti.

Moskova'da yarın Suriye'nin geleceğiyle ilgili Türkiye-Rusya-İran arasında yapılacak toplantıya katılmak üzere geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Yarın Milli Savunma bakanımız da gelecek ve bu işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tür saldırılar bizi yolumuzdan alıkoymayacak." dedi.



Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Bu arada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Lavrov'a bu hain terör saldırısını güçlü şekilde kınadığını belirterek, bunun iki ülkenin dostluğunu zedelemeye yönelik bir saldırı olduğunu ifade etti.

Lavrov da Çavuşoğlu'na bunun farkında olduklarını söyledi.