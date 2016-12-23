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Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme, Ayrault'nun talebiyle gerçekleşti. Görüşmede Ayrault, son dönemde Türkiye'de meydana gelen terör saldırıları bağlamında Fransa'dan yapılan yazılı açıklamalara ilaveten bizzat arayarak Türkiye ile dayanışma içerisinde bulunduklarını ifade etmek istediğini belirtti.
Çavuşoğlu da Ayrault'ya gösterdiği dayanışma ve destekten dolayı teşekkür etti. Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşına Halep'teki ateşkes, tahliye süreci ve Moskova'da gerçekleştirilen üçlü Suriye toplantısı hakkında bilgi verdi.

Etiketler; #telefon #Jean-Marc Ayrault #fransa #çavuşoğlu
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