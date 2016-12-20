Çavuşoğlu: Moskova'daki görüşmemiz Suriye'nin geleceği için belirleyici olacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşları ile bugün Moskova'da gerçekleştireceği üçlü görüşmenin Suriye'deki krizin çözümü için belirleyici olacağına inandığını belirtti.



Çavuşoğlu, üç ülkenin 'Halep'teki işbirliğinin verdiği sonuçları Suriye'nin diğer bölgelerine de yaymak istediklerini' kaydetti.



Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile üçlü Suriye görüşmesine geçmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "(Suriye'de) siyasal çözüm, en iyi çözüm. Biz buna inanıyoruz. Siyasal çözüme odaklanmalıyız. Bugünkü toplantının Suriye'nin siyasi geleceği için belirleyici olacağına inanıyoruz." Çavuşoğlu şu ifadeleri de kullandı: "İlk kez bu formatta bir araya geliyoruz. Halep'teki işbirliğimiz şimdiden belirli sonuçlar elde edilmesini mümkün kıldı. Şimdi bu sonucu Suriye'nin diğer bölgelerine yaymak istiyoruz."





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