Bakan Çavuşoğlu, Katar, Romanya ve Bulgaristan dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile dün akşam telefonda görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Katarlı mevkidaşı Al Sani görüşmede Körfez bölgesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.



Çavuşoğlu ayrıca, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu ve karşı tarafın talebi üzerine, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile de ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.