Çavuşoğlu: Sonraki hedef Rakka operasyonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Bundan sonraki hedef Suriye'de Rakka operasyonudur. Biz bölgesel ülkeler olarak koalisyonun içindeki ülkeler olarak özel kuvvetleri devreye sokabiliriz'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin ''Görüş alışverişinde bulundular. Bunlardan bir tanesi DAEŞ'le mücadeledir. DAEŞ'le mücadele ortak hedefimizdir. Bundan sonraki süreçte neler yapılması gerektiğini değerlendirmişler'' dedi.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



'El Bab operasyonunun bir an önce tamamlanması gerekiyor. Son günlerde bizim askerlerimiz ve ÖSO'ya mensup askerler ciddi mesafet katetmişlerdir. Koalisyonun da havadan verdiği destek de katkı sağlamıştır. Bundan sonraki hedef Suriye'de Rakka operasyonudur. Başka terör örgütleriyle değil doğru kişilerle yapılması gerekiyor.



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